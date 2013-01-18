Скасовувати перехід на «зимовий» і «літній» час можна лише після детального аналізу

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що рішення про відмову переходу на «літній» і «зимовий» час необхідно приймати лише після детального вивчення думки населення й наслідків для галузей економіки, на яких може позначитися такий крок.

Про це М.Азаров написав на своїй сторінці в Facebook у ході спілкування з користувачами мережі.

«За дорученням уряду Мінекономіки зараз займається вивченням усіх аспектів такого рішення. Тут дуже важлива думка й медиків, й енергетиків, та й бажано максимально обговорити це питання з громадськими організаціями, адже воно реально зачіпає інтереси мільйонів людей. Тому хотілося б знати й вивчити максимально думку людей щодо цього питання», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку та торгівлі винесло на громадське обговорення законопроект, яким пропонується скасувати перехід на «літній» і «зимовий» час, зафіксувавши його за другим часовим поясом, в якому знаходиться велика частина території України (нинішній «зимовий» час).

Довідка УНІАН. Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було запроваджено в Англії 1908 року для економії та раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР із 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять більш як в 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього в Україні почали пропонувати скасувати перехід на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинника на «зимовий» і «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві й у середовищі науковців, тому що таке рішення не було узгоджено з фахівцями. Зокрема, учені стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу й фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».