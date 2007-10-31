У Тернополі українські ліки не зникнуть

Попри рішення Асоціації фармацевтичних виробників України зупинити виробництво ліків, в Тернополі, їх виготовлення не припинять.

Причиною такого рішення як повідомив голова асоціації Петро Багрій є проблеми у галузі: великі податки, постійні перевірки з боку держави, погане фінансування.

Поки, що це лише плани, але якщо виробництво Українських ліків дійсно зупинять, то сегмент ринку, який займали вітчизняні ліки, а це приблизно 60%, займуть закордонні виробники, а ціни на їх продукцію, як розповідають в аптеках на порядок вищі, а якість не завжди краща.

"Вітчизняних ліків, у аптеках міста, близько 50 - 60%, - розповідає клінічний провізор аптеки пані Людмила. - Якщо наші ліки зникнуть, то їх звичайно можна замінити закордонними аналогами, але вони не завжди якісніші, та й ціна у них така, що пенсіонери наприклад купити їх не зможуть".

Тернопільські виробники ліків, вважають рішення асоціації не доцільним та політично спрямованим.

"Рішення припинити виробництво – недоцільне, - розповіла менеджер ТОВ “Натурпродукт – Вега”, яка не захотіла назватись. - В повному обсязі, інформацією, ми не володіємо, зараз основні дискусії з цього приводу ідуть у Києві".

На тернопільській фармацевтичній фабриці, вважають рішення асоціації політичними іграми, які ніякого стосунку не мають, ані до економіки, ані до якості ліків.

"Я не хочу цього коментувати, це просто політичні ігри", - сказав директор тернопільської фармацевтичної фабрики “Тернофарм” Володимир Михайлов.

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