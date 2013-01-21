Уряд контролює ситуацію з грипом в Україні

Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко наголошує на необхідності здійснення конкретних кроків для протидії зростанню захворюваності на грип та ГРВІ в Україні, проведення постійного моніторингу епідеміологічної ситуації, в тому числі із врахуванням ситуації на захворюваність інфекційними хворобами у сусідніх державах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем`єра, про це він заявив на міжвідомчій нараді з питань профілактики та лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу, що пройшла під його головуванням.

К.Грищенко звернув увагу на неприпустимість політизації цього питання. «Принципова позиція уряду України в тому, щоб навколо грипу не здіймати галас і не робити на здоров’ї людей PR, як це робилось в минулому, а вжити конкретних кроків, щоб мінімізувати проблеми для українців», - зазначив він.

За словами К.Грищенка, в цій ситуації важливо мати необхідний резерв лікарських засобів для профілактики та лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу, а також опрацювати проведення серед населення імунізації контингентів ризику проти грип.

Він зазначив, що Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти та іншими державними установами повинно проводитись більш широке інформування громадськості питань профілактики та лікування ГРВІ та грипу.

За результатами наради К.Грищенко доручив всім причетним відомствам та регіонам України тримати ситуацію із захворюваністю населення на грип та ГРВІ на постійному контролі, забезпечити наявність в аптечних закладах необхідних профілактичних та лікарських засобів, виробів медичного призначення та здійснювати належний контроль за рівнем цін з метою недопущення їх необґрунтованого підвищення для населення.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова поінформувала, що планові профілактичні заходи почали вживатися з кінця літа 2012 року і на сьогодні ситуація є абсолютно контрольованою. «У разі необхідності, українські медичні заклади можуть надати всю необхідну допомогу українцям, забезпечивши додаткові ліжка», - підкреслила вона.

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко у свою чергу зазначив, що в країні проводиться постійний моніторинг епідеміологічної ситуації, а у разі зростання захворюваності на грип та ГРВІ існує чіткий алгоритм дій. «Загальні показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України. Протягом цього сезону на ГРВІ захворіло 2,5 млн. осіб, що значно менше, ніж минулого року. Тоді на ГРВІ захворіли 5,5 млн. осіб. Згідно моніторингу СЕС, ситуація із захворюваннями на грип та ГРВІ в Україні є нормальною», - зазначив А.Пономаренко.

За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби України Павла Шишоліна, на пунктах пропуску через державний кордон України ведеться постійній моніторинг епідеміологічної ситуації, і на сьогоднішній день надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

«Станом на 17 січня 2013 року до переліку лікарських засобів, які використовуються для лікування грипу та ГРВІ, входить 212 найменувань. У наявності на складах – 21 млн упаковок лікарських засобів з цього переліку, що на 23% більше, ніж минулого року. Ще 14 млн упаковок ліків знаходиться в аптеках», - зазначив голова Держлікслужби України Олексій Соловйов.