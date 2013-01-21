Українці у 2012 році купили ліків на 17% більше, ніж торік

Українці у 2012 році купили ліків на 17% більше, ніж у попередньому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов.

Він повідомив, що у 2012 році через аптечні заклади було реалізовано ліків на 27 мільярдів гривень. Було продано 1 млрд 260 мільйонів упаковок.

За його словами, у 2012 році на території України працювало 20 тисяч аптек, 5 тисяч з яких є аптечними пунктами при лікарнях. У цій сфері працювало 6,5 тисяч представників підприємницької діяльності. При цьому упродовж року збільшилась кількість аптек в сільській місцевості.