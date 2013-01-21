Аптеки мають всі необхідні ліки для подолання епідемії грипу

Українські аптеки мають всі необхідні лікарські засоби для подолання епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов.

Він зазначив, що в Україні зареєстровано більше 250 найменувань лікарських препаратів для боротьби з грипом та ГРВІ.

За його словами, станом на січень 2013 року загальна кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення, що використовуються для лікування ГРВІ та грипу, на центральних складах 11 провідних дистриб’юторів - 21,12 млн упаковок; в аптечних закладах та закладах охорони здоров’я комунальної власності - 14,85 млн упаковок, що свідчить про стабільне забезпечення протигрипозними лікарськими засобами та виробами медичного призначення фармацевтичного ринку України.

«Це на 23% більше порівняно з січнем 2012 року, тобто на даний момент ми повністю готові. Якщо епідемія грипу буде, то пацієнт буде забезпечений всіма необхідними лікарськими засобами», - запевнив О.Соловйов.