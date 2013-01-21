Якщо засуджений потрапив до лікарні

Державна пенітенціарна служба України повторно заявляє, що засудженим, які перебувають у стаціонарних відділеннях медичних установ, не дозволяються побачення та здійснення телефонних дзвінків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

Як йдеться в повідомленні, «у рамках роз’яснення особливостей порядку надання засудженим, які лікуються у стаціонарних відділеннях медичних установ, побачення та здійснення ними телефонних дзвінків, ДПтС України вчергове роз’яснює, що згідно вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, побачення засудженим надаються тільки у спеціально облаштованих кімнатах для короткострокових і тривалих побачень (інших приміщень для надання засудженим побачень нормативно-правовими актами не передбачено). Такі кімнати у Менській виправній колонії (№91) розташовані в адміністративній будівлі установи. При переведенні засудженого Юрія Луценка до медичного закладу поза межами виправної колонії (в даному випадку клініка «Оберіг»), особовий склад варти Менської виправної колонії (№ 91) у клініці виконує завдання з охорони об`єкта та самого засудженого. Організація проведення побачень, а також нагляд за засудженими, їх близькими родичами та іншими особами під час проведення таких побачень, до функцій варти з охорони не входить. Крім цього, згідно з вимогами відомчої нормативної бази з питань охорони засуджених, персоналу, який входить до складу варти з охорони засудженого у лікувальному закладі, забороняється приймати та передавати засудженим будь-які речі чи предмети та допускати до них сторонніх осіб, за винятком медичного персоналу лікувального закладу».

Окремо ДПтС України роз’яснює, що з метою реалізації права засуджених на здійснення ними телефонних розмов, адміністрацією Менської виправної колонії (№91) на території установи створені всі необхідні для цього умови, що передбачені чинним законодавством. Зокрема, у приміщенні чергової частини установи встановлені три таксофони з виходом на міжміський зв’язок.

Водночас ДПтС наголошує, що здійснення телефонних дзвінків засудженими, які перебувають у лікувальних закладах, чинним законодавством не передбачено.

Законність застосування працівниками ДПтС положень чинного законодавства в частині обмеження права засудженого у здійсненні ним телефонних дзвінків під час перебування в лікувальному закладі підтверджується відповідним рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 жовтня 2012 року, наголошують в ДПтС.

«Таким чином, під час перебування засудженого Ю.Луценка в Київській універсальній медичній клініці «Оберіг» здійснення ним телефонних дзвінків чи провести зустріч з будь-ким не вбачається можливим», - наголошують в ДПтС і додають: «Дані обмеження чітко регламентовані Кримінально-виконавчим кодексом України, Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань і є обов’язковими для виконання усіма категоріями громадян, у тому числі, і захисниками засуджених, і народними депутатами України, де їхні (депутатів) права щодо безперешкодного доступу здійснюються з урахуванням встановленого законом спеціального режиму доступу на окремі об’єкти, якими є установи та об’єкти охорони ДПтС».

Водночас, ДПтС України повідомила, що сьогодні, 21 січня, о 12:00 годині засудженому Ю.Луценку, у порядку виключення, було надано можливість у телефонному режимі коротко повідомити свою дружину І.Луценко про своє місцезнаходження та самопочуття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, дружина екс-міністра і його захисник І.Луценко повідомила, що так і не отримала від керівництва Менської виправної колонії №91 дозволу на побачення зі своїм підзахисним Ю.Луценком. Захисник І.Луценко також наголосила: «Саме керівник Менської ВК зобов’язаний виконати вимоги інструкції та проінформувати конвой, який супроводжує засудженого Ю.Луценка до клініки, про мій статус захисника, а також інших адвокатів, і, відповідно, надати дозвіл для спілкування із Ю.Луценком. У іншому випадку керівник позбавлятиме Ю.Луценка права на правовий захист, гарантований йому Основним Законом України».