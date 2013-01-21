Сьогодні розпочнеться судовий процес над "доктором Пі"

Сьогодні о четвертій годині дня в Солом’янському суді Києва розпочнеться судовий процес над Андрієм Слюсарчуком, відомим як Доктор Пі, пише Експрес.

Розгляд справи Андрія Слюсарчука, яку вже нарекли «процесом століття», здійснюватиме суддя Солом’янського суду Зелінська Марія Борисівна. Відповідне оголошення вивісили на дошці оголошень суду. Відомостей про суддю в інтернеті можна почерпнути небагато. У 2001 році вона отримала свідоцтво адвоката. Згодом працювала керівником районного управління реєстрації актів цивільного стану у м. Києві. Суддею Соломянського райсуду Марія Зелінська була призначена Указом Президента у жовтні 2010 року. У лютому 2012 року Вища кваліфікаційна комісія суддів розглядала подання щодо притягнення Марії Зелінської до дисциплінарної відповідальності.

Судді не більше 35 років. Суд, наразі, працює в звичному режимі, якихось особливих заходів безпеки не вживають. Доктора Пі мають доставити до суду орієнтовно о 14.30.

Як відомо, сьогодні о четвертій годині дня в Солом’янському суді Києва розпочнеться судовий процес над Андрієм Слюсарчуком, більш відомим як Доктор Пі. Він був затриманий 11 листопада 2011 року після серії викривальних матеріалів у газеті «Експрес». Журналісти газети Світлана Мартинець та Ігор Починок довели, що Доктор Пі не має жодної медичної освіти і займається незаконною лікарською практикою, результатом якої стала смерть більш, ніж шістнадцяти людей. Згодом суд дав санкцію на арешт Доктора Пі.

У вересні минулого року Головне слідче управління МВС України офіційно заявило, що слідство довело причетність Андрія Слюсарчука до смерті щонайменш шести людей. Відповідний обвинувальний висновок був переданий Доктору Пі, а його адвокати отримали можливість ознайомитись з матеріалами кримінальної справи. Йому загрожує десять років ув’язнення. До речі, захищатимуть Доктора Пі щонайменш два високоплачувані адвокати.

Люди з оточення Андрія Слюсарчука запевняють, що сьогодні під час першого судового засідання Доктор Пі спробує зробити гучну заяву, яка стосується діючого міністра освіти Дмитра Табачника та повідомить про деякі пікантні моменти їхніх стосунків. Таку епатажну лінії поведінки йому начебто порадили обрати адвокати, щоб привернути до судового процесу якомога більше уваги.

Міністр Дмитро Табачник свого часу відіграв ключову роль у зростанні Доктора Пі. По-перше, 27 травня 2011 року Табачник особисто пiдпише листа-довiдку заступниковi прокурора Львiвської областi Татарину Б,. у якій стверджуватиме, що "Слюсарчук навчався у Росiйському державному медунiверситетi з 1985 по 1991 рiк." Втім, як довели журналісти «Експресу», а згодом -- і слідство, у цей час Слюсарчук протирав штани у двох українських ПТУ: спочатку в Козятинi, а потiм -- у Червоноградi.

По-друге, 17 червня 2010 року вiн як голова Атестаційної комісії Міністерства освіти цілком незаконно поставив свiй пiдпис на атестатi Слюсарчука як "професора кафедри нейрохiрургiї". Міністр пізніше стверджуватиме, що робив це у рамках процедури «нострифікації російського диплому», одначе журналісти «Експресу та слідство встановили, що у Слюсарчука немає i нiколи не було справжнього росiйського диплома професора.