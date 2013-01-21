У Києві планують створити Центр екстреної меддопомоги

У столиці планують створити Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, реорганізувавши та об’єднавши Київську міську станцію швидкої медичної допомоги, Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Віталія Мохорєва, наразі профільним департаментом вже підготовлено відповідний проект рішення Київради. Після погодження зазначеного проекту в установленому порядку його буде винесено на розгляд сесії.

Передбачається, що нова установа буде у підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Одним із структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стане єдина оперативно-диспетчерська служба, яку відкрили у 2012 році в рамках програми реформування системи охорони здоров’я у столиці.

Як інформують у Департаменті охорони здоров’я, сьогодні медична допомога мешканцям та гостям Києва, в тому числі екстрена та невідкладна медична допомога, надаються всіма закладами охорони здоров’я цілодобово, незалежно від місця реєстрації та проживання.

Екстрену медичну допомогу надають 145 бригад та 102 бригади швидкої медичної допомоги, невідкладну медичну допомогу дорослому населенню надають 41 бригада та 19 бригад для дитячого населення при амбулаторно-поліклінічних закладах. Працюють цілодобово 10 травматологічних пунктів для дорослого та 2 для дитячого населення. Цілодобово функціонують кабінети невідкладної медичної допомоги отоларинголога, офтальмолога, стоматолога. За довідками про контакти і місцезнаходження пунктів та лікарів-спеціалістів, можна звертатися за телефонами: 103, 15-03, 109.

Крім того, цілодобово працює консультативно-інформаційна служба «Здоров’я» – порада лікаря за телефоном 15-83. При Департаменті охорони здоров’я цілодобово працює оперативний черговий (телефон: 278-46-40). У разі виникнення конфліктних та надзвичайних ситуацій з медичних питань необхідно звертатись за телефоном «гарячої лінії»: 278-41-91.