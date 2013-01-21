В Києві 70% викликів «швидкої» обслуговуються у межах 10 хв

В Києві близько 70% викликів бригад екстреної медичної допомоги обслуговуються в межах нового 10-хвилинного нормативу прибуття.

Як передає кореспондент УНІАН, про такі дані повідомив під час розширеної наради КМДА директор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв.

Він звернув увагу, що згідно нового законодавства, виклики поділяються на термінові та нетермінові. Якщо виклик терміновий, що бригада “швидко” повинна прибути в інтервал до 10 хвилин, якщо не терміновий - до 1 години.

До термінових відносяться стани, які загрожують життю людини - судоми, знепритомлення, усі види травм, ушкодження під час ДТП, всі види отруєнь і порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча). До нетермінових віднесені виклики, які не становлять загрозу життю людини: підвищення температури тіла, підвищення артеріального тиску, алкогольний, наркотичний, токсичні синдроми і загострення всіх хронічних захворювань, пояснив В.Мохорєв.

“Старий норматив - 15 хвилин - в Києві виконувався за минулий рік, якщо брати в цілому, на 93%. По новому нормативу, за перші дні дії цього закону, він складає близько 70%”, - повідомив керівник Департаменту.

Разом з тим В.Мохорєв зазначив, що у нічний час норматив прибуття “швидкої” виконується на 100%.

«На часі – створення централізованих районних диспетчерських пунктів невідкладної допомоги та приєднання їх до Єдиної оперативно-диспетчерської служби міста», – зазначив додав В.Мохорєв.

За його інформацією, у 2012 році видатки на медикаменти з розрахунку на один виклик швидкої допомоги складав 27 грн., тоді як у 2011 році - 6 грн.

Наразі в столичній службі “Швидкої” налічується 145 машин, що виїжджають за викликами хворих і відповідно така ж кількість медбригад. GPS-навігаторами оснащені 60% всіх машин. За поясненням головного лікаря Київської міської станції швидкої допомоги Анатолія Вершигори, роботу планується завершити протягом місяця. Затримку з встановленням навігаторів він пояснив тим, що автомобілі “знаходились на гарантії, і будь-яке втручання в систему потребувало дозволу відповідних постачальників з тим, щоб не зняти гарантію на машини”. “Після отримання цих дозволів бригади встановлюють навігатори. І до кінця місяця вони будуть встановлені”, - запевнив А.Вершигора.

Між іншим він також повідомив, що за результатами спільних з ДАІ в минулому році рейдів щодо культури водіїв з точки зору надання дороги машині “швидкої допомоги”, половина учасників міського дорожнього руху ведуть себе некоректно - навіть при включеному “маячку” на авто меддопомоги дорогою поступатись не хочуть 50%. “Це є проблема. Ті рейди з ДАІ корисні і я думаю, що їх треба проводити частіше”, - сказав А.Вершигора.