ГПУ перевірить вакцини "Фармстандарт-Біолік"

Генпрокуратура ухвалила постанову про проведення перевірки щодо дотримання законодавства Мінзоров’я при закупівлі вакцин виробництва "Фармстандарт-Біолік".

Про це в офіційній відповіді на депутатський запит БЮТівця Андрія Сенченка повідомив заступник генпрокурора Віталій Білорус, передає прес-служба нардепа.

"Відповідно до частини 3 статті 21 закону "Про прокуратуру" заступником генпрокурора винесено постанову про проведення перевірки додержання міністерством вимог закону під час закупівлі вакцин виробництва ПАТ "Фармстандарт-Біолік". До проведення перевірки залучено спеціалістів органів контролю", - сказано у відповіді Білоруса.

У своєму запиті Сенченко заявляв, що підприємство сина Богатирьової "Фармстандарт-Біолік" виробляє смертельно небезпечні вакцини проти гепатиту В, які МОЗ закуповує у рамках державної програми.

"З моменту, коли мати очолила відомство, бізнес Олександра Богатирьова почав розвиватися. Його фірма "Фармстандарт-Біолік" незабаром стала одним з основних постачальників українських ліків державі. Протягом 2012 вітчизняний МОЗ провів тендери на загальну суму 1 млрд 653 млн гривень. Більшу частину з них виграло вже згадане підприємство", - йдеться у запиті.

Депутат наголошує, що за даними Держслужби з лікарських препаратів, "виробництво сумно відомих вакцин проти гепатиту В здійснює саме ПАТ "Фармстандарт-Біолік" з критичними порушеннями умов ліцензії".

"Сьогодні препарат заборонений до використання та вилучено з обігу. Однак грошові кошти, витрачені на нього з бюджету, тому ніхто не поспішає повертати, а винні у смерті 11 українських малюків так і не були покарані. В Україні після щеплення від сина Богатирьової померло 11 дітей", - заявив Сенченко.

Українська правда