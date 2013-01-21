Азаров доручив щорічно оновлювати парк карет швидкої

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив уряду щорічно оновлювати парк карет швидкої допомоги на 1 тис. автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке доручення М.Азаров дав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

«Парк машин «швидкої» треба замінювати. Тисячу автомобілів цього року, тисячу в наступному. Треба знайти ресурси, щоб рухатись такими темпами», - сказав М.Азаров.

За даними прес-служби, парк автомобілів швидкої допомоги на сьогодні становить понад 5,6 тис. одиниць. Однак деякі машини уже потребують капітального ремонту, а то й підлягають списанню.

При цьому прем’єр наголосив на необхідності вивчити питання виготовлення автомобілів для швидкої допомоги з обладнанням в Україні, і закуповувати лише те, що не виготовляють вітчизняні підприємства.