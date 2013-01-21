Необхідно карати водіїв, які не пропускають "швидкі"

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне посилити відповідальність водіїв за ненадання переваг у русі спецавтомобілям, зокрема, машинам швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, доручення підготувати відповідні зміни до законодавства М.Азаров дав МВС сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

«Глава уряду доручив Міністерству внутрішніх справ розробити зміни до законодавства в частині посилення відповідальності для водіїв за ненадання переваги у русі спецавтомобілям, зокрема машинам швидкої допомоги. Адже нормативів щодо часу прибуття на виклик медикам іноді важко дотримуватися – як через затори в містах, так і через грубе нехтування деякими водіями Правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні прес-службі.

Також М.Азаров доручив МВС негайно перевіряти всі сигнали про вимагання коштів «на бензин» за виїзд «швидкої», на медикаменти, а за результатами службового розслідування суворо карати винних, аж до звільнення.