Аптеки забезпечать достатньою кількістю ліків від мігрені

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив забезпечити наявність в аптечній мережі достатньої кількості лікарських засобів для лікування мігрені. Таке доручення він дав під час засідання Уряду 21 січня 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, на адресу глави уряду продовжують надходити повідомлення, що досі ліки, які повернено у вільний продаж, відсутні в аптеках.

У департаменті нагадали, що ліки від мігрені потрапили до списку заборонених до вільного продажу. Це викликало справедливе нарікання у хворих, для яких вони були єдиним порятунком від болю. Для виправлення ситуації 9 січня 2013 року було прийнято постанову Кабінету міністрів України №15 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». 17 січня постанова набула чинності. Документом внесено зміни до відповідного переліку, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року за № 770.

Таким чином, лікарські засоби, що входять до складу ліків від мігрені, виключено зі списків особливо небезпечних психотропних та наркотичних речовин. Це дає змогу хворим на мігрень без перешкод купувати лікарські засоби в аптечних мережах та отримувати належне й своєчасне лікування.

Водночас рішення уряду про забезпечення доступності ліків від мігрені, на жаль, не було повністю виконано. Ще є нарікання на їх відсутність у аптеках.

«Ліки хворі повинні отримувати в достатній кількості», - наголосив М.Азаров, давши доручення забезпечити наявність ліків від мігрені в аптечній мережі.

При цьому наголошувалося, що, попри доступність медикаментів, лікування повинно здійснюватися під наглядом фахівців.