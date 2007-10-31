Лінуватися корисно для здоров’я?
15:18, 31 жовтня 2007Країна
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Ледащо – це прихований трудоголік
Ледащо – це прихований трудоголік, з’ясували вчені. Всі видатні уми людства були ледарями, дослідили науковці. Найзнаменитіші - Вінстон Черчілль, Карл Маркс, Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін.
Німецькі вчені впевнені: безцільне ледарювання – запорука здоров’я, щастя і довголіття. З ними згодні й французькі психологи, які надрукували дослідження під назвою “Здрастуй, лінь!”
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