Лінуватися корисно для здоров’я?

Ледащо – це прихований трудоголік

Ледащо – це прихований трудоголік, з’ясували вчені. Всі видатні уми людства були ледарями, дослідили науковці. Найзнаменитіші - Вінстон Черчілль, Карл Маркс, Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін. Німецькі вчені впевнені: безцільне ледарювання – запорука здоров’я, щастя і довголіття. З ними згодні й французькі психологи, які надрукували дослідження під назвою “Здрастуй, лінь!” ICTV

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