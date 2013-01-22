Доктора Пі не випустять під заставу

Суддя Солом`янського районного суду Києва Марія Зелінська відхилила клопотання захисту про звільнення Андрія Слюсарчука (відомого як Доктор Пі) під заставу у 130 тисяч гривень.

Як повідомляє ZN.UA, таке рішення суд мотивував тим, що злочини, у здійсненні яких звинувачується А.Слюсарчук, є важкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Видання зазначає, що, “на переконання суду, Доктор Пі, перебуваючи на волі, може ховатися від слідства і чинити тиск на свідків”.

Також суд ухвалив рішення про продовження терміну утримання А.Слюсарчука під вартою до 13 березня 2013 року.

Тоді звинувачення і захист звернулися до суду з новим клопотанням - про визначення підсудності у цій справі, адже на території Солом`янського району Києва Доктор Пі здійснив лише два злочини, які слідство не вважає основними у справі.

Прокурор зауважив, що основні злочини А.Слюсарчук здійснив на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Києві. Суд оголосив перерву і пішов у нарадчу кімнату.

За даними видання, міліція вважає, що дії "професора" А.Слюсарчука призвели до смерті шістьох людей.