Мільйони мешканців Землі - ”мертві душі”

Мільйони людей у всьому світі народжуються і вмирають, так і не дочекавшись того, щоб їх офіційно зареєстрували, повідомляє Spiegel.

Учені називають ситуацію, що склалася, "скандалом небачення" і вимагають розробити систему реєстрації народженння і смерті для кожної країни. За їхніми словами, користь з цього отримає все людство.

"Сьогодні реєструють народження і смерть лише третини мешканців Землі, - пише Річард Хортен (Richard Horten), головний редактор журналу Lancet, в статті, присвяченій статистичній проблемі. – Безліч людей, в основному бідняки, ніколи і ніде не були офіційно зареєстровані".

В першу чергу кампанія учених направлена на те, щоб у всьому світі кожен випадок смерті людини був зареєстрований з описом причини смерті. Акція одержала назву "Who counts?" ("Хто вважає?"). "У ООН немає відомства, що відповідає за реєстрацію народжень і смертей, - продовжує Хортон. – Крім того, що реєстрація необхідна для статистики, йдеться про цінність кожного людського життя. Це – випробування для нашої людяності".

"Небагато країн, що розвиваються, створили власні установи реєстрації населення, - пише в тій же статті Прасанта Махапатра з Інституту охорони здоров`я Індії. – Їм необхідні надійні статистичні інститути. Спроби перевірити зібрану ними інформацію, уніфікувати її".

Особливо кепськам справа із статистикою в багатьох країнах Африки, Північній Кореї. Ці країни взагалі не змогли надати дані про народження і смерть своїх мешканців. Махапатра відзначає, що і в розвинених країнах реєстрація ведеться не кращим чином, в даних багато розбіжностей.

Учені відзначають, наскільки важливі статистичні дані про народження і смерть. Наприклад, порівняльний аналіз випадків смерті при автомобільних катастрофах в 1970-х роках призвів до офіційної заборони керування автомобілем під дією алкоголю і до обов`язкового застосування пасків безпеки.

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