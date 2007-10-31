Час заготовлювати корені

Копати корені слід у безпечних для здоров`я місцях: не на смітниках, не біля трас, залізниць, промислових підприємств, сільськогосподарських ферм, скотомогильників. Не викопувати всі корені, що потрапили в поле зору, а залишати частину для відтворення. З огляду на це не торкатися рослин, які ростуть поодиноко чи маленькою групкою.

Аїр тростиновий. Корінь слід викопати, помити, розкласти, щоб прив`ялився, на відкритому повітрі, розрізати на шматки довжиною 15-20 см, досушити в сушарці (духовці) за температури 25-30°С. Зберігати у закритій тарі в сухому місці, бо сировина вбирає воду. Придатність - 3 роки.

Валеріана лікарська. Кореневища з коренями швидко промити проточною водою (грубі кореневища розщепити на 2-4 частини), розкласти на повітрі для прив`ялення на 1-2 дні. Досушити під наметом або в сушарці (температура 35°С). Зберігає властивості зцілення 3 роки.

Оман високий. Корені і кореневища після промивання розрізати на шматки завдовжки 10-15 см, грубі розщепити, прив`ялити 2-3 доби на вільному повітрі (у сиру погоду під накриттям), досушити у сушарці за температури не вищої за 40°С. Строк придатності 3 роки.

Живокіст лікарський. Корені добре обчистити від землі, розрізати на шматки 15-20 см і помити. Ретельно видалити ушкоджені місця, розщепити уздовж, сполоснути водою і розкласти для висушування на відкритому повітрі, на горищі або в сушарці (температура - 30-40°С), враховуючи, що під час повільного сушіння корені буріють всередині і втрачають лікувальні властивості, які зазвичай зберігаються 3 роки.

Кропива дводомна. Коріння промити і розкласти для висушування, у разі несприятливої погоди сушити на горищі. Придатність - 1 рік.

Любисток лікарський. Викопати коріння 3-4-річних рослин, помити, розкласти у затінку на відкритому повітрі або в теплому приміщенні, досушити у сушарці за температури 40°С. Зберігати один рік у щільно закритих скляних банках чи бляшанка у сухому місці, бо сировина дуже вбирає вологу.

Кульбаба лікарська. Коріння слід збирати, коли листя зів`яне, промити, розкласти на тканині чи папері на вільному повітрі, або в приміщенні з доброю вентиляцією, або в сушарці (температура 40-50°С). Строк придатності 5 років.

Лопух справжній. Викопати корені 1-річної рослини котра ще не цвіла, помити у холодній воді, обчистити від зовнішньої частини, розрізати на шматки 10-15 см, якщо грубі - ще й навпіл, і сушити на сонці, у провітрюваному приміщенні чи у сушарці (температура 40-50°С). Придатність - 5 років.

Перстач прямостоячий (калган). Кореневища обчистити від корінців, промити, розстелити тонким шаром (2-3 см) на тканині, сушити на вільному повітрі 2-3 доби на сонці чи під наметом. Довести до готовності у сушарці на температури 50-60°С. Строк придатності 6 років. Зберігати у сухому провітрюваному приміщенні.

Солодка гола. Корені викопати, коли наземна частина починає в`янути. Обтрусити землю, промити, сушити, або на сонці, або під накриттям на протязі, або в сушарці (температура 40-50°С). Перед сушіння можна здерти кору. Термін придатності 3 роки.