Основа вітамінних чаїв - шипшина

У плодах шипшини аскорбінової кислоти у понад 10 разів більше, як у чорній смородині, у 50 - як у лимона. Ще дуже важливо, у висушених плодах вітамін С надійно зберігається протягом 2 років! І 10-12 чудодійних ягід спроможні задовольнити денну потребу людини в цьому вітаміні.

Помічено здавна: хто не забуває про шипшину п`є її частенько, - здорові і бадьорі, з високою працездатністю люди. Хвороби для них нестрашні, зокрема й інфекційні, бо завдяки цілющому напою мають високий рівень здоров`я. (Може, слід сьогодні подбати про підвищення загальної опірності організмів наших дітей, адже період застуд і грип, цього року, за передбаченням учених, - нового штаму, кашлюку і пневмонії ще попереду?)

Якщо ж недуга вже заволоділа організмом - чай з шипшини подвоїть його силу, посилить потовиділення, а разом з тим очищення від токсичних продуктів.

Так само корисна шипшина для травного каналу, вона знімає запалення, знищує гнильні мікроорганізми, виводить їх. До того ж збуджує залози внутрішньої секреції (це потрібно для хворих на гастрит зі зниженою кислотністю шлункового соку). Вживають шипшину за виразкової хвороби, інших захворювань кишечнику.

Стають у пригоді нам і жовчогінні та сечогінні властивості рослин. При цьому не подразнюється нирковий епітелій, відновлюється функція печінки, особливо в разі її отруєння. Тож шипшину використовують для лікування холециститу, гепатиту, нефриту, кам`яної хвороби.

Слід відзначити, що шипшина допомагає організмові очиститися від зайвих відкладень холестерину, зміцнює капіляри, запобігає крововиливам. Отже, це профілактика атеросклерозу, кровоточивості ясен, крововиливів під шкіру, геморогічних діатезів, маткових та легеневих кровотеч.

Корисна шипшина і хворим на цукровий діабет, астму, туберкульоз.