В Україні на завтра оголошено штормове попередження
15:54, 22 січня 2013Країна
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Ожеледиця і туман
В Україні на завтра оголошено штормове попередження.
Як повідомляє гідрометцентр, 23 січня на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця.
У Криму та Приазов`ї окремі пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Харківщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
У південній і східній частині вночі та вранці місцями туман, видимість - 200-500 м.
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