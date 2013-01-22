В Україні на завтра оголошено штормове попередження.

Як повідомляє гідрометцентр, 23 січня на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця.

У Криму та Приазов`ї окремі пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Харківщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

У південній і східній частині вночі та вранці місцями туман, видимість - 200-500 м.