Восени рекомендується золотий корінь

Без втрат пережити зміну сезонів вашому імунітету допоможуть ліки-адаптогени. Так називають препарати, частіше за все рослинного походження, які покращують самопочуття, додають енергії, допомагають чинити опір інфекції. Їх налічується більше п`яти десятків. Їх аптечні настоянки можна додавати в чай, приймати з водою, з висушених рослин можна готувати смачні і корисні відвари.

Адаптогени незамінні, коли людина стикається з реальною можливістю захворіти: у холодну пору року або при епідеміях грипу.

Останніми роками учені всього світу з цікавістю вивчають чорницю, брусницю, ожину, чорну смородину, а також женьшень. Вважається, що саме вони запобігають старінню, захищають судини, протидіють набрякам, а також нормалізують кишкову мікрофлору, яка є важливою частиною нашого імунітету. Влітку і восени неодмінно включайте ці ягоди в свій раціон "живцем" і у вигляді компотів, киселів, джему.