В Україні порушують права людей з вадами слуху

Народний депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Пишний вимагає від Кабінету міністрів відзвітувати про забезпечення доступу до інформації людей з вадами слуху, а від Фонду соцзахисту – надати інформацію щодо обсягу фінансування та фактичного використання коштів у 2012 році.

Відповідні звернення депутат направив сьогодні, 22 січня, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

У документі А.Пишний зазначив, що за статтею 23 закону про основи соціальної захищеності інвалідів, людям із вадами слуху має забезпечуватися доступ до ЗМІ шляхом титрування чи сурдоперекладу.

Проте, за словами депутата, до нього надходить велика кількість звернень від слабочуючих громадян зі скаргами на порушення їхніх прав. «На жаль, сьогодні можемо засвідчити, що ні Держкомтелерадіо, ні Мінкультури не забезпечили належного та своєчасного виконання вимог щодо можливості людей з вадами слуху бути своєчасно та якісно поінформованими ЗМІ та не мати перешкод у спілкуванні при вирішенні питань в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших установах та організаціях», - наголосив А.Пишний.

Він підкреслив, що людей із вадами слуху в Україні близько 10%: «Не звертати увагу на них – це злочин, а не порушення».

Із огляду на це А.Пишний вимагає від прем’єр-міністра надати інформацію щодо реальних термінів реалізації положень статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності в Україні», а також відзвітувати про обсяги фінансування, які передбачені в Державній цільовій програмі «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» для забезпечення доступу до інформації людей з вадами слуху.

Окрім того, депутат вимагає від Фонду соціального захисту надати інформацію щодо обсягу надходжень та фактичне використання коштів у 2012 році, а також відзвітувати про перебіг процедури закупівлі та розподілу між установами, закладами та громадськими організаціями засобів реабілітації.

А.Пишний також зазначив, що на даний час він опрацьовує законодавчі ініціативи щодо залучення та використання цих коштів з метою більш ефективної соціалізації людей із інвалідністю.