Держлікслужба заборонила небезпечні вакцини від гепатиту В

Державна служба лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію вакцини проти гепатиту В виробництва фірми "Фармстандарт-Біолік", що належить сину міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Про це йдеться у розпорядженні Держслужби лікарських засобів ще від 12 грудня 2012 року, яке "Українській правді" надали в прес-службі депутата від "Батьківщини" Андрія Сенченка.

Держслужба з лікарських засобів тимчасово заборонила "реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій" вакцини на підставі результатів перевірки ліцензійних умов виробництва ліків фірмою "Фармстандарт-Біолік".

Як відомо, раніше Генпрокуратура ухвалила постанову про проведення перевірки щодо дотримання законодавства Мінздоров’я при закупівлі вакцин виробництва "Фармстандарт-Біолік".

Сенченко, який направив відповідний запит до Генпрокуратури, заявляв, що підприємство сина Богатирьової "Фармстандарт-Біолік" виробляє смертельно небезпечні вакцини проти гепатиту В, які МОЗ закуповує у рамках державної програми.

Він також стверджує, що в Україні після щеплення від сина Богатирьової померло 11 дітей.

Українська правда