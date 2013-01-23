Процедуру підготовки фахівців із медогляду водіїв спростять?

Міністерство охорони здоров`я України пропонує спростити процедуру підготовки фахівців із медогляду водіїв та делегувати це право регіонам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, Міністерство охорони здоров`я України відповідно до статей 45, 46 Закону України «Про дорожній рух» та з метою удосконалення й врегулювання розбіжностей з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, розробило та подало на погодження до зацікавлених Міністерств проект наказу МОЗ України та МВС України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів».

Проектом наказу передбачено спрощення процедури підготовки медичних працівників, які проводять перед- та післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів, а також передача організаційних та контрольних повноважень із цього питання від ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України до відповідних структурних підрозділів охорони здоров`я обласних (міських) державних адміністрацій та АР Крим.

При цьому, підготовка медичних працівників методам проведення щозмінного перед- та післярейсового медоглядів водіїв транспортних засобів буде відбуватись за уніфікованою програмою, затвердженою згаданим проектом наказу.

Як зазначається, на сьогодні медогляд водіїв проводиться у звичному режимі за досі діючим порядком, визначеним наказом МОЗ України та МВС України від 5 червня 2000 року за № 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 435/4656.

Нагадаємо, 22 січня Антимонопольний комітет України зобов’язав Міністерство охорони здоров’я України припинити антиконкурентні дії. Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету України, Комітет встановив, що міністерство штучно обмежило конкуренцію на ринку послуг з навчання медичних працівників, які після його проходження отримують право здійснювати медичні (перед- та післярейсові) огляди водіїв транспортних засобів. Таке навчання відбувається раз на три роки.

Як показало розслідування, до січня 2010 року існував відповідний порядок, який передбачав проведення зазначеного навчання при наркологічних закладах. Після цього, спільним наказом МОЗ та МВС до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів були внесені зміни, внаслідок чого згаданий порядок був скасований. Натомість, відповідно до наказу, організовувати та контролювати процес навчання стало ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ.

Комітет визнав такі дії порушенням конкурентного законодавства та зобов’язав МОЗ припинити неправомірні дії.