Кількість загиблих на воді скоротилася вдвічі

В Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначають тенденцію до скорочення кількості загиблих на воді.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Служби Михайло Болотських, повідомили УНІАН в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

М.Болотських зауважив, що рятувальники проводять постійну роботу для зменшення кількості жертв на водних об’єктах, а також для забезпечення безпеки громадян під час відпочинку у горах.

«У першій половині січня кількість загиблих на воді зменшилася вдвічі. Менше ніж за місяць врятовано 137 туристів у горах, з них 7 іноземців”, - сказав він. При цьому, додав голова Служби, основними причинами, які призводять до нещасних випадків, ускладнюють роботу рятувальників і вимагають залучення значних сил, є масове порушення громадянами правил безпечної поведінки під час відпочинку. “Зокрема, туристичні групи ідуть в гори без інструкторів, люди ходять самостійно в походи, не реєструють маршрут», - зауважив М.Болотських.

Керівник українських рятувальників доповів, що Службі вдалося забезпечити безпеку громадян під час святкування Водохреща. Співробітники Служби перевірили офіційні місця для купання на водоймищах, поблизу таких місць було розгорнуто 648 рятувальних постів. Загалом залучалося понад 2 тис. рятувальників та 470 одиниць техніки.