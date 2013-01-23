Соціальна допомога надходитиме адресно?

Міністерство соціальної політики України працює над створенням інформаційно-аналітичної системи, що дозволить надавати допомогу тим, хто дійсно її потребує, та контролювати надходження коштів до людей.Про це повідомила міністр соцполітики Наталія Королевська під час зустрічі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фаном, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами Н.Королевської, ця інформаційно-аналітична система має вирішити кілька завдань. «По-перше, ми прагнемо вибудувати таку систему, за якою допомогу від держави отримуватимуть ті, хто реально її потребує. На жаль, в Україні спостерігається зворотна ситуація: коли допомогу від держави отримують не бідні, а багаті”, - сказала вона.

Друга проблема, за словами Н.Королевської, яку зараз вирішує міністерство - розробка механізму контролю надходження коштів безпосередньо до людей. „За нашою інформацією, Казначейство вчасно – відповідно до затвердженого порядку – перераховує кошти на соціальні виплати. Далі іноді трапляється ситуація, коли перераховані кошти кілька днів, а то й кілька тижнів «йдуть до людей». Ми маємо бачити усі ці проблеми в режимі „реального часу”, - переконана міністр.

Н.Королевська наголосила, що створювана інформаційно-аналітична система дозволить вирішити ці завдання та зробити соціальну допомогу справді адресною. Крім того, за словами міністра, така система забезпечить зворотній зв’язок, коли про проблеми на місцях дізнаватимуться відповідальні за це посадовці.