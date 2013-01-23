Кількість хворих на сказ тварин в Україні зросла в 1,5 разу

Кількість хворих на сказ тварин в Україні минулого року збільшилася порівняно з 2011 роком на 45% - до 1762 тварин, повідомили УНІАН у Державній ветеринарній і фітосанітарній службі.

Згідно з повідомленням, серед хворих на цю хворобу, що представляє значну небезпеку і для людини, найбільше виявилося лисиць (591 випадок), кішок (438 випадків), собак (277) і великої рогатої худоби (135 випадків). При цьому збільшилася і кількість населених пунктів, в яких були зареєстровані випадки сказу тварин - до 1 тис. 550 із 1 тис. 80 роком раніше.

Упродовж року Держветфітослужба провела вакцинацію 160,4 тис. голів великої рогатої худоби, 1,7 тис. дрібної рогатої худоби, 1,5 тис. коней і 1,2 тис. свиней.

Як повідомляв УНІАН, Директорат Єврокомісії з охорони здоров`я і захисту прав споживачів виділив більш як 1 млн. євро для створення буферної зони на території чотирьох українських областей для запобігання розповсюдженню сказу.