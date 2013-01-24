Держлікслужба заборонила вакцину від гепатиту В

Державна служба України з лікарських засобів (Держлікслужба України) своїм розпорядженням тимчасово заборонила реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій вакцини для профілактики гепатиту В виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України Андрія Сенченка, яка надала агентству копію розпорядження Держлікслужби від 12 грудня 2012 року.

Як зазначається в документі, на підставі результату позапланової перевірки субєкта господарювання ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна, здійсненої Держлікслужбою України 6 грудня 2012 року, «щодо виявлення ними критичних порушень …. тимчасово забороняю реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій медичного імунобіологічного препарату Вакцина для профілактики гепатиту В рекомбінантна рідка, суспензія для ін’єкцій по 0,5 мл (1 доза для дітей) або по 1 мл (2 дози для дітей або 1 доза для дорослих) в ампулах №10, або по 5 мл (10 доз для дітей або 5 доз для дорослих) у флаконах №10, виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна... до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів».

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарських засобів «при виявленні зразків цього медичного імунобіологічного препарату вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин». Також суб’єкти господарювання при наступних поставках медичного імунобіологічного препарату повинні «вжити заходів щодо запобігання придбанню, реалізації та застосуванню» цього препарату, йдеться в розпорядженні.

Також прес-служба депутата зазначає, що Генеральна прокуратура України прийняла ухвалу про проведення перевірки про дотримання законодавства Міністерством охорони здоров’я України при закупівлі вакцин виробництва

«ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК». Про це в офіційній відповіді на депутатський запит народного депутата України А.Сенченка повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Білорус.

Прес-служба наголошує, що серед керівників ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» - син міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової.

«З моменту, коли мати очолила відомство, бізнес Олександра Богатирьова почав розвиватися. Його фірма

«ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» незабаром стала одним з основних постачальників українських ліків державі. Впродовж 2012 року вітчизняне Мінохоронздоров`я провело тендери на загальну суму 1 млрд 653 млн. гривень. Велику частину з них виграло вже згадане підприємство», - йдеться в повідомленні прес-служби А.Сенченка, при цьому стверджується, що «в Україні після щеплення від сина Богатирьової померло 11 дітей».

Зараз УНІАН намагається отримати коментар від Держлікслужби України – телефони прес-служби постійно заняті.