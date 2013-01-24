Моісеєнко звільнено з посади першого заступника міністра

Обіймала посаду з червня 2011 року

Президент України Віктор Янукович звільнив Раїсу Моісеєнко з посади першого заступника міністра охорони здоров`я України. Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті. Р.Моїсеєнко була звільнена відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Довідка УНІАН. Р.Моісеєнко обіймала посаду першого заступника міністра з червня 2011 року.

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