Моісеєнко звільнено з посади першого заступника міністра
10:23, 24 січня 2013Країна
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Обіймала посаду з червня 2011 року
Президент України Віктор Янукович звільнив Раїсу Моісеєнко з посади першого заступника міністра охорони здоров`я України.
Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Р.Моїсеєнко була звільнена відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
Довідка УНІАН. Р.Моісеєнко обіймала посаду першого заступника міністра з червня 2011 року.
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