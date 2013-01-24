Першим заступником міністра охорони здоров'я призначено Качура
10:25, 24 січня 2013Країна
0
Замість Моїсеєнко
Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Качура першим заступником міністра охорони здоров`я України.
Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, до цього Президент звільнив з цієї посади Раїсу Моісеєнко.
Довідка УНІАН. О.Качур обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter