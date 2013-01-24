Першим заступником міністра охорони здоров'я призначено Качура

Замість Моїсеєнко

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Качура першим заступником міністра охорони здоров`я України. Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті. Як повідомляв УНІАН, до цього Президент звільнив з цієї посади Раїсу Моісеєнко. Довідка УНІАН. О.Качур обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації.

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