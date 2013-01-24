Першим заступником міністра охорони здоров'я призначено Качура

10:25, 24 січня 2013
Країна
0

Замість Моїсеєнко

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Качура першим заступником міністра охорони здоров`я України.

Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, до цього Президент звільнив з цієї посади Раїсу Моісеєнко.

Довідка УНІАН. О.Качур обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter