Україна тимчасово заборонила ввезення білоруської продукції

В Україні упроваджено тимчасові обмеження на ввезення молочної продукції трьох білоруських компаній - «Бабушкина крынка», «Молочні продукти» і «Оршанський молочний комбінат».

Про це йдеться у повідомленні Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, обмеження упроваджені з 21 січня 2013 року через невідповідність продукції цих компаній українським нормативам безпеки харчової продукції, зокрема, за мікробіологічними і фізико-хімічними показниками.

При цьому, партії товару, які надійшли в Україну до упровадження обмежень, будуть оформлені після проведення розширеного ветконтролю, а скасування тимчасової заборони можливе «після здійснення білоруською стороною належних заходів і інспекції вказаних підприємств».

У прес-службі Держветфітослужби нагадали, що тимчасове припинення імпорту молока і молокопродуктів з Білорусі вже вводилося у березні 2012 року через перевищення в них вмісту антибіотиків.