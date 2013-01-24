В Альянсу з ВІЛ/СНІДу вимагають сплатити 3,3 млн мита

Державна митна служба України, яка з грудня минулого року входить до складу Міністерства доходів і зборів, вважає законною вимогу до Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні сплатити 3,3 млн грн митних зборів за ввезення іспанських шприців.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

«У справі з оформленням іспанських шприців, на які встановлені антидемпінгові мита, Державна митна служба України діяла виключно у рамках чинного законодавства», - зазначається у повідомленні.

«У зв`язку з необхідністю сплати передбачених законом платежів, Київською регіональною митницею визначено розмір несплаченого податкового зобов`язання зі сплати антидемпінгового мита на суму понад 3,3 млн грн», - уточнила прес-служба.

Згідно з повідомленням, рішення про застосування антидемпінгових заходів ухвалює Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Саме ця комісія від 29 вересня 2009 року встановила, що на ввезення в Україну шприців з Іспанії діє антидемпінгове мито у розмірі 196,38%.

Фонд намагався оспорити рішення Міжвідомчої комісії в судах, проте не добився успіху.

Одночасно Міністерство доходів і зборів наголосило, що на час судових розглядів ніякі штрафні санкції за невчасну сплату антидемпінгового мита не нараховувалися.

Довідка УНІАН. Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні імпортував шприци з Іспанії в 2010 році.

За інформацією Міжнародного альянсу, вироблені в Іспанії шприци були куплені за гроші Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, і їх безоплатно розповсюдили серед тих, хто входить до групи ризику інфікування ВІЛ.

В Україні прийнято загальнодержавну програму протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу на 2010-2013 роки.