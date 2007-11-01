Одеська мерія виділила кошти на навчання дитячих лікарів і неонатологів

Одеська мерія виділила 86,2 тис. грн. на додаткове навчання педіатрів і неонатологів - лікарів, які надають допомогу новонародженим.

Про це повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації.

Завдяки підтримці мерії 19 лікарів місцевих пологових будинків і лікарень прослухають в Одеському державному медуніверситеті курс за фахом «дитяча анестезіологія».

Додаткова підготовка педіатрів і неонатологів передбачена міською цільовою програмою «Здоров`я матері і дитини» на 2006 - 2010 роки».