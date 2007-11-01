У Києві з`являться медпункти для вимірювання тиску

Київська міська державна адміністрація вирішила організувати медпункти для вимірювання артеріального тиску для профілактики серцево-судинних захворювань у суспільних місцях міста. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Такі медпункти постійно розташовуватимуться в житлово-експлуатаційних організаціях, аптеках, магазинах, супермаркетах. Загальну їх кількість і дату початку роботи прес-служба не повідомила.

Адміністрація пояснює необхідність відкриття медпунктів тим, що в 2006 році хвороби системи кровообігу стали причинами смерті киян у 62,4% випадків.

У зв`язку з цим адміністрація вирішила підсилити профілактику захворювань і розповсюдити соціальну рекламу про здоровий спосіб життя.

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