Послуги на стоматологію подорожчають

Рішення Київської міської ради повернути столичній системі охорону здоров`я Київську міську стоматологічну поліклініку, на колишню її роботу істотно не вплине. Про це повідомив головний лікар Київської стоматологічної поліклініки Анатолій Круть, інформує Лига.

Круть заявив, що рішення Київради не змінить роботу поліклініки. «Вся реорганізація полягає в перейменуванні поліклініки на «Київську міську комунальну стоматологічну поліклініку». А також у тому, що бюджетних грошей на стоматологію виділятися не буде», - повідомив він.

За словами Крутя, найближчим часом стоматологічні послуги подорожчають, оскільки необхідно збільшити доходи поліклініки. «На скільки відсотків дорожчають, мені невідомо. Ціни встановить Головне управління фінансового контролю столичної міськадміністрації», - підкреслив головлікар.

Як повідомлялося раніше, сесія Київради ухвалила рішення повернути столичній системі охорони здоров`я Київську міську стоматологічну поліклініку, яку в 2003 році перетворили в КП.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени Кильчицкой, повернення цього закладу киянам врятувало його від приватизації, оскільки такі наміри мав Круть.