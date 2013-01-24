В Україні відмінили сертифікацію дитячих товарів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виключило з переліку продукції, яка вимагає обов`язкової сертифікації в Україні, ряд товарів, зокрема, призначених для виробництва товарів для дітей.

Відповідний наказ Мінекономрозвитку зареєстрований в Міністерстві юстиції 9 січня під № 85/22617.

Згідно з документом, з переліку продукції для обов`язкової сертифікації виключені: полотна трикотажні білизняні для дітей; тканини бавовняні і змішані для білизняних виробів дитячого асортименту; засоби зв`язку, посуд з чорних і кольорових металів, фарфору, фаянсу і скла; посуд сталевий емальований; посуд господарський чавунний емальований; вироби піротехнічні побутові.