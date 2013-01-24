Голод - запорука довголіття?

Науковці вважають обсяги їжі вироком для тривалості життя людини. Українці не вірять у те, що голодне життя буде тривалішим Радикальний спосіб боротьби зі старінням винайшли американські науковці.

Вони пропонують зменшити раціон як мінімум удвічі та отримати бонус – незайвих 20 років життя, пише ТСН.

Щоби жити довше, їсти треба не просто менше, а набагато менше. При цьому з віком раціон має ставати все більш аскетичним. Сувору дієту заокеанські вчені спершу опробували на комахах та гризунах. Їхні організми максимально наближені до людського. Голодом мордували дорослу мошву. В Україні пішли ще далі. Обмежили раціон личинок – аналог людських немовлят. Результати красномовні: набагато довше живуть ті комахи, котрі їдять уп`ятеро менше.