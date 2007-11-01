Кесарів розтин підвищує ризик астми у дитини

Діти, які з`явилися на світ шляхом кесарева розтину, частіше захворюють на астму.

Учені з Королівського дитячого госпіталю в Белфасті (Північна Ірландія) проаналізували результати 22 досліджень, присвячених цій темі.

З`ясувалося, що народження шляхом кесарева розтину підвищує ризик астми на 20%, повідомив керівник дослідження Сурен Тавагнанам (Suren Thavagnanam).

На думку учених, захисний ефект природних пологів обумовлений контактом дитини з бактеріями, що населяють родові шляхи матері. При цьому відбувається «тренування» імунної системи новонародженого, що підвищують її здатність розпізнавати і знищувати патогени. Інакше, тобто за відсутності такого контакту, у дитини може з часом виникнути сенсибілізація (підвищена чутливість) імунної системи до дії нешкідливих подразників, зокрема пилку або домашнього пилу, з подальшим розвитком алергічних захворювань і астми.

Нові дані пов`язують збільшення захворюваності на астму у Великобританії з кількістю кесаревих розтинів, що зростає. За статистикою, з 1973 року британські діти почали хворіти на астму більш ніж у чотири рази частіше, повідомили учені.

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