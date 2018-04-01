Відміна маркування ГМ-продуктів - масштабний біологічний експеримент над українцями

Із сьогоднішнього дня в Україні усі харчові продукти, що містять генетично модифіковані організми, мали б маркуватися. Та минулого тижня на засіданні Кабміну міністр охорони здоров`я Юрій ГАЙДАЄВ озвучив пропозицію відмінити цю постанову. Інакше Україну не приймуть до Світової організації торгівлі. Чи є це реальною причиною відміни маркування ГМ-продуктів? Чи це замовлення транснаціональних компаній? Усі країни-члени СОТ не маркують генетично модифіковані продукти? Як це позначиться на здоров`ї українців?

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ

Уряд ще не ухвалив остаточного рішення про відміну своєї ухвали щодо введення з 1 листопада маркування продуктів харчування із вмістом генетично модифікованих компонентів.

Кабінет міністрів ухвалить рішення про порядок обігу продуктів харчування із змістом генетично модифікованих компонентів у розмірі 0,9% після розгляду результатів засідання Робочої групи по вступу України до Всесвітньої торгівельної організації. Спочатку ми підведемо підсумки засідання робочої групи і після цього ухвалимо відповідне рішення. Зараз іде пошук компромісів.

Доцент кафедри біохімії та екології харчових виробництв Національного університету харчових технологій, кандидат біологічних наук Олексій СИТНІК

Вчені України поділені на два табори: ті, хто пов`язані з виробниками ГМО - вони проти маркування ГМ-продуктів, бо отримують гранти від зарубіжних корпорацій, це їхній "хліб". Друга група вчених обстоює іншу позицію. До них належу і я. Ми не проти ГМО та генетичної інженерії. Це, безперечно, прогрес у науці. Але потрібні всебічні довготривалі дослідження, жорсткий контроль, бо йдеться про біологічну безпеку. Питання відміни постанови Кабінету міністрів щодо маркування продуктів з ГМО тимчасово знято, однак протидія є. Щиро кажучи, сама кабмінівська постанова - небездоганна, має багато розмитостей та невизначеності. Проблема цього документу, як і у всьому нашому законодавстві - красиво написано, але підгрунтя для виконання немає.

Нинішня редакція припускає ймовірність обходу деяких важливих пунктів, зокрема, це стосується генетично модифіковних мікроорганізмів (ГММ) - вони коротко згадуються, але конкретизації щодо них немає. А саме, у постанові не вказано регулювання маркування ГММ, зокрема в кисло-молочних продуктах. Зараз більше говорять про ГМ-рослини. Там теж є свої ризики - токсичність, алергенність окремих ліній ГМ-рослин. Але проблема ГММ значно складніша. Ризики набагато глибші. Якщо генетично модифікований штам бактерії (зазвичай, кисло-молочної, яку містять йогурти та кефіри) потрапляє в організм людини - він може добре прижитися у кишечнику людини і, внаслідок вільної гібридизації, може передавати генетичний матеріал з трансгенними вставками до нашої симбіатичної мікрофлори.

Це цілком може призвести до появи в організмі людини нових, іноді стійких до антибіотиків штамів, із абсолютно новими непередбачуваними властивостями, аж до патогенних. Наприклад, нову генетичну комбінацію від ГММ може отримати умовно патогенна кишечна паличка. Якщо вона потрапляє у сечостатеву систему або кров, то може спричинити запальні процеси, навіть менінгіт або пневмонію. Це добре відомий факт. Тому існують серйозні ризики, пов`язані саме з генетично модифікованими мікроорганізмами. Це дійсно реальна проблема, вирішення якої погано виписано в постанові.

Відміну маркування пов`язують зі вступом України до СОТ. Начебто це умова світового співтовариста. Але ж це подвійні стандарти. Позаяк Європейські країни - члени СОТ ввели маркування ГМ-продуктів і ніхто їх за це не збирається виключати з організації. Мало того, Аляска - один з американських штатів - у рамках регіонального законодавства впровадила обов`язкове маркування ГМ-продуктів. І досі Америку ще ніхто не виключив із цієї організації.

Очевидно, що Україну розглядають як країну третього сорту, як сировинний придаток, як звалище для біологічних відходів. На території України фактично проводять масштабний біологічний експеримент над населенням. Бо йдеться про безконтрольне ввезення харчової продукції, що може виявитися небезпечною для здоров`я.

Перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТИМОЧКО

Хочу загострити увагу на тому, що відміну Постанови КМУ від 1 серпня 2007 року "Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично-модифіковані організми та/ або мікроорганізми", пов`язують зі вступом України до Світової організації торгівлі. Це - абсолютна неправда, тому що, за угодою між Україною та США, є лише два моменти. Перше - прийняття рамкового закону з питань біобезпеки (прийнято Верховною Радою України 31 травня 2007 року), друге - ми не маємо вводити повний мораторій на ГМО. Та про нього у постанові й не йдеться. Тому жодних застережень щодо вступу України до СОТ не має. Це - спекуляції людей, які виконують замовлення транснаціональних корпорацій.

У процесі прийняття постанови увесь час чинилися перепони. Зокрема, Міністерство охорони здоров`я тривалий час не візувало проект. Я особисто зустрічалася з міністром охорони здоров`я Юрієм Гайдаєвим, і він висловлювався проти маркування, формально пояснюючи заперечення, що Україну не приймуть до Світової організації торгівлі. Але ж, на мою думку, позиція міністра охорони здоров`я має полягати у захисті здоров`я українців.

Нарешті Постанову Кабміну 1 серпня було прийнято. Вона не ідеальна, але, принаймні, захищає здоров`я українських дітей, бо забороняє використання генетично-модифікованих організмів у продуктах дитячого харчування, а також вимагає з 1 листопада 2007 року обов`язково маркувати продукти із вмістом ГМО. На виконання постанови державні органи мали б розробити цілу низку нормативних документів, але цього не зроблено. Зокрема, досі не розроблено державної реєстрації ГМО, немає порядку маркування харчових продуктів і сільськогосподарської сировини, ввезення та транзиту ГМО, положення про ліцензування лабораторій, які мають визначати вміст ГМО тощо. Тобто, 1 листопада 2007 року постанова набирає чинності, але вона абсолютно нічим не забезпечена.

Лише після засідання Урядового комітету 22 жовтня (очолював його пан Азаров), на якому запропоновано відмінити Постанову від 1 серпня, я зрозуміла, чому за три місяці жодне міністерство не зробило й найменшого кроку для виконання рішення Кабінету Міністрів України. Чиновники чекали на відміну цієї постанови! Слава Богу, цьому вдалося запобігти. Однак заспокоюватися зарано - щосереди (на засіданні Уряду) ми очікуємо на неприємні несподіванки.

Наша ліга взяла під жорсткий контроль виконання цієї постанови та буде вимагати від органів державної влади її послідовної реалізації. На нашу думку, подібні документи є тим лакмусовим папером, який показує справжні наміри української влади.

Директор Інституту екології людини професор Михайло КУРИК

У всьому світі продукти маркують. Одні ми такі "розумні" відмовляємося це робити. Це просто глупство. Іншого слова в мене немає. Моє враження - Кабміном керують не державні мужі, а транснаціональні компанії виробники ГМО. Як ми можемо говорити про цивілізованість або про європейський рівень нашої країни, коли нам скидають усілякий непотріб з усього світу.

Поширюючи серед нас "стегенця буша", Україну бачать дикою та нецивілізованою країною. Нині відбувається екологічний геноцид української нації. Ми живемо у такому світі, що дітям змалку слід пояснювати ази екобезпеки, розповідати, що треба їсти, чого уникати. Супермаркети - це "богодільні" у яких нічого не має для харчування людини. Тим паче для дітей. Над нами знущаються хто хоче купуйте непотріб, вже хай та нація геть вимре. Україну та її мешканців вважають за низькосортних. І ми самі це дозволяємо. І ще у Європу хочемо?

Міністр охорони здоров`я Юрій ГАЙДАЄВ

Постанова не відмінена, вона діє. Моє ставлення до того, що продукти з ГМО будуть маркувати, цілком нормальне і позитивне.

УНІАН опитало представників деяких відомих українських компаній, що виробляють кисло-молочну та м’ясну продукцію, яка гіпотетично може містити генетично модифікований компонент. Їхня реакція була неочікувано спокійною. Заступник директора по виробництву ТОВ “Три ведмеді” Наталя РЯБОКОНЬ

Наша компанія не виробляє продуктів, які б містили генетично модифіковані компоненти. Сою, яку ми використовуємо, не трансгенна. На це є відповідні документи і висновки лабораторних досліджень. Тож для нас проблеми маркування продуктів з ГМО нема.

Начальник лабораторії ВАТ "Вімм-Білль-Данн"-Україна” Ольга ШПАЧЕНКО

Щодо маркування продукції нічого не можу сказати. Ця постанова пройшла поза нашою увагою. Та й вона нас не стосується. У наших йогуртах та й у всій кисло-молочній генетично-модифікованих організмів немає. Ми з таким “не граємося”. Не використовуємо ні модифікованої сої, ні модифікованого крохмаль. Наша продукція – з натуральних продуктів. Ми додаємо, звичайно, стабілізатори, але модифіковані інгредієнти - ніколи.

Директор МПЗ “Колос” Валентина ПЕТРЕНКО При виготовленні м’ясної продукції генетично-модифіковані компоненти не використовуємо. І це підтверджує висновок лабораторії Інституту гігієни та медичної екології. Звичайно, додаємо сою, але не модифіковану. Про це свідчать супровідні документи на цю рослину, які надходять з Міністерства охорони здоров’я. Саме воно робить аналіз на вміст ГМО і дає дозвіл на використання даного продукту. Поки проблема маркування чи не маркування щодо трансгенів для нас не актуальна, але якщо трапиться таке, що доведеться у процесі виробництва використовувати генетично-модифікований організм, звичайно маркувати будемо усю таку продукцію.

Наталя Максименко