Побори в українських школах є незаконними - Міносвіти

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України наголошує на незаконності вимог про обов’язкове внесення батьками учнів коштів на потреби навчального закладу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОНмолодьспорту.

Зазначається, що днями у ЗМІ поширилася інформація щодо незаконних вимог про обов’язкове внесення батьками учнів коштів на потреби навчального закладу під виглядом благодійних внесків у місті Нововолинську Волинської області.

У зв’язку з цим, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (далі – Положення), фінансування закладу здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у тому числі контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Міністерство зазначає, що ним постійно вживаються заходи щодо запобігання фінансовим порушенням, забезпечення конституційних норм і положень стосовно забезпечення доступності, безоплатності дошкільної, загальної середньої освіти. Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть персональну відповідальність за дотриманням вимог законодавства в частині законності збору благодійних та спонсорських внесків.

З метою попередження зловживань службовим становищем керівникам навчальних закладів доручено (лист МОНмолодьспорту України від 09.04.2012 р. №1/9-272):

забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»;

заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів;

рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до законодавства, у статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження та використання коштів;

прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку;

систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

Окрім того, повідомляється, що Управлінням освіти Нововолинської міської ради створено робочу комісію, яка провела перевірку зазначених фактів. До дисциплінарної відповідальності притягнуто двох класних керівників Нововолинської ЗОШ № 6 та вихователя дошкільного навчального закладу № 9 – винесено догани за порушення чинного законодавства.

Винесено догану за неналежне виконання посадових обов’язків та порушення чинного законодавства завідуючій дошкільним навчальним закладом № 9.

Головним спеціалістам управління освіти та директору Нововолинської ЗОШ № 6 «вказано на недостатній рівень контролю за дотриманням керівниками навчальних закладів вимог законодавства щодо матеріально-технічного забезпечення та організації освітньо-виховного процесу. Попереджено щодо недопущення у подальшому порушення посадових обов’язків, визначених у посадовій інструкції».

Повідомляється, що негативні факти, виявлені під час прокурорської перевірки, будуть обговорені на розширеному засіданні колегії управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації 29 січня 2013 року.