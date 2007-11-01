1 листопада - Всесвітній день вегетаріанства

Перше листопада — Всесвітній день вегетаріанців. Свято тих, хто за своїми переконаннями вирішив не їсти того, “що колись бігало, жило і дихало”. Лицарі овочу і фрукта вважають своє захоплення дуже здоровим і переконують усіх, що це додає їм сил і виліковує від хронічних хвороб.

В усіх людей є генетична схильність до певного типу харчування. Комусь вегетаріанство може індивідуально підходити, а комусь — ні. Визначити це можна самостійно, "прислухаючись" до свого організму.

Якщо ви відчуваєте постійний потяг до м`яса, то ймовірно, що з вегетаріанством вам не по дорозі. Якщо ж після з`їденого битка у вас постійно з`являється відчуття важкості, неприємний присмак у роті, то можна спробувати цю систему харчування. Дізнатися про свої схильності також можна за допомогою генетичного тестування.

Наприклад, якщо у людини є схильність до подагри, то при м`ясному харчуванні збільшуються шанси її появи. А приблизно одна людина із трьохсот взагалі генетично не може вживати продукти зі злакових (хвороба називається целіакія). Для таких людей вегетаріанство — табу. Також ним не варто захоплюватися вагітним, годуючим жінкам і дітям: для розвитку організму, який росте, потрібний білок, основний постачальник якого — м`ясо. Не можна відмовлятися від м`ясного і тим, хто займається спортом: їхні м`язи також потребують білків.

ПЛЮСИ

+ Перехід на вегетаріанську їжу в 90-97% випадків запобігає розвитку серцево-судинних захворювань, оскільки холестерин і шкідливі жирні кислоти в основному поступають в організм з білкових продуктів тваринного походження.

+ Вегетаріанці рідше хворіють на рак. Клітковина, якою багата їхня їжа, виводить шлаки і тому є одним із засобів профілактики онкозахворювань.

+ Якщо вегетаріанець відмовляється не лише від м`ясної їжі, але і від бобів, він рідше хворіє на хвороби обміну речовин (подагра, обмінний артрит, деякі неврити), оскільки ключовим моментом цих проблем є сечова кислота, азотисті з`єднання й інші речовини, які знаходяться в цих продуктах.

МІНУСИ

- Однією рослинною їжею не можна компенсувати всі незамінні амінокислоти, які є в м`ясі. У вегетаріанській їжі відсутні 4 важливих амінокислоти, без яких у людини страждають імунітет, м`язова система, шкіра і волосся.

- Недостатність холестерину хоча й рятує людей від атеросклерозу, але значно ослаблює чоловічу силу, оскільки чоловічі статеві гормони утворюються саме із цього "шкідливого" жиру.

- Рослинна їжа, якщо їсти виключно її, змінює реакцію сечі тим, що вона є ймовірність утворення каменів у нирках.

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