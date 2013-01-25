В Україні припинили виплати при народженні дитини

Народні депутати від «УДАРу» направили депутатський запит до уряду щодо критичної ситуації, що склалася з виплатами при народженні дитини у зв`язку зі змінами, які МВС внесло у порядок реєстрації громадян.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політсили.

«Починаючи із 2005 року розмір допомоги при народженні дитини збільшувався, однак, у січні поточного року ситуація із виплатами суттєво ускладнилася і стала критичною», - наголосив народний депутат, один з авторів запиту, Павло Розенко.

Політик підкреслив, що щодня отримує скарги з різних регіонів України про затримки з виплатами декретних та, по суті, заморожену програму виплати "дитячих грошей" при народженні.

В УДАРі наголошують також, що в особливо складній ситуації є мами, які самі виховують дітей, бо для них часто ці гроші - єдині кошти для утримання дитини.

Народні депутати вважають неприпустимими заяви уряду, що, мовляв, гроші матерям виплатять протягом року. Адже дитину потрібно годувати, одягати щодня, а не чекати, поки чиновники вирішать, як виправити свою ж помилку.

В УДАРі вимагають від уряду негайно узгодити бюрократичні механізми та усунути перепони для отримання довідки у ЖЕКу про склад сім’ї, без якої управління праці та соціального захисту не мають юридичних можливостей призначати допомогу при народженні дитини, та терміново відновити виплати у повному обсязі.