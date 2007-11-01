Названі виробники неякісних ліків

Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров`я і соціального розвитку (Росздравнадзор) визначила десять виробників недоброякісних лікарських засобів. Найцікавіше, що ці підприємства - зовсім не якісь там шахраї, що виготовляють в гаражі «ліки» із суміші питної соди і куховарської солі, а цілком солідні, відомі фармацевтичні компанії.

Споживачі постійно скаржаться, що багато ліків, незважаючи на чималу вартість, або зовсім не діють, або діють недостатньо ефективно. Зазвичай це пов`язують з виробництвом контрафактної продукції, яку «ліві» фірми безсоромно викидають на ринок.

Але тепер з`ясовується, що виробництвом неякісних ліків займаються й відомі фармацевтичні компанії, які давно і абсолютно легально діють на ринку. Тільки що Росздравнадзор закінчив моніторинг якості ліків за шість місяців цього року і визначив десятку «переможців» - лідерів за об`ємом неякісній продукції. Тепер відносно ряду препаратів цих компаній проводитиметься обов`язковий попередній контроль якості. Росздравнадзор обіцяє оновлювати цю «дошку шани» щокварталу.

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