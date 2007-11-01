У Вінниці з`явились ліки від інфаркту

Вінницька міська станція швидкої медичної допомоги як благодійну допомогу отримала препарат-новинку австрійсько-німецького виробництва "металізе" для ранньої догоспітальної допомоги хворим з інфарктом міокарда

Медики запевняють: його вчасне введення пацієнтові, тобто у перші три години після появи симптомів захворювання, фактично зводить нанівець летальність, суттєво знижує ризик інвалідності, а також значно прискорює термін одужання.

Як запевнила регіональний представник із рецептурних препаратів представництва виробника в Україні Богдана Вітковська, яка і передала ліки на станцію, це єдиний препарат, який можна використовувати на догоспітальному етапі лікування інфаркту.

Препарат вводиться у 90 разів швидше, ніж його аналог, що використовується у госпітальному періоді лікування. Одна ін`єкція - і тромболізіс, який блокує подальший розвиток міокарда, тобто відмирання серцевого м`яза, почався. Отже, немає необхідності чекати 90 хвилин і втрачати дорогоцінний час.

За словами головного лікаря Вінницької міської станції швидкої допомоги Валентина Фіщука, досвід використання такого препарату у медичній практиці мають міста-мільйонники, зокрема, Харків, Донецьк, Київ, Одеса. Закуповують у цих містах ліки для служби "03" за кошти регіональних бюджетів.

Вкрай необхідна відповідна регіональна медична програма і Вінниці. Адже щороку кількість викликів до пацієнтів з гострим інфарктом міокарда зростає.

"За шість місяців минулого року кількість викликів до таких пацієнтів становила 203, а за аналогічний період цього року - 235, - коментує Валентин Фіщук. - Всього ж за минулий рік "швидка" виїжджала до таких пацієнтів 499 разів".

"Якщо раніше вважалось, що інфаркт характерний для людей похилого віку, то тепер його діагностують навіть у людей середнього віку та молоді", - зазначає Богдана Вітковська.

Керівництво Вінницької міської станції швидкої медичної допомоги переконане: у бюджеті наступного року потрібно передбачити кошти на закупівлю хоча б 20 флаконів препарату для тромболізісу (розчинення тромбу). Вартість одного такого флакону, який може врятувати життя одній людині, становить понад дев`ять тисяч гривень.

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