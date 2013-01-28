Оформлювати допомогу на дитину будуть поки за старою процедурою

Оформлення допомоги при народженні дитини поки що відбуватиметься за старою процедурою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України з посиланням на директора Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Мущиніна.

Зокрема, за його словами, до того часу, як на законодавчому рівні не буде врегульовано питання видачі довідок про склад сім’ї, призначення пільг та державних виплат відбуватиметься за старою процедурою.

Він зазначив, що відповідне рішення закріплено у спільному листі Міністерства внутрішніх справ та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

„Сьогодні у регіони було направлено спільного листа двох профільних міністерств. У ньому зазначається, що до врегулювання питання визначення органу, що видає довідки про склад сім’ї, цим питанням, як і раніше, займатимуться „паспортисти” при ЖЕКах, сільські та селищні ради. Таким чином процедура оформлення допомоги при народженні дитини та субсидій залишається поки що незмінною”, - сказав він.

В.Мущинін нагадав, що раніше через структурні зміни, що відбулись всередині МВС, виявилось неврегульованим питання видачі довідки про склад сім’ї. Ця довідка є одним з обов’язкових документів, необхідних для призначення багатьох виплат та допомоги, що закріплено законами та постановами уряду.

„Враховуючи, що через таку законодавчу колізію могли постраждати понад 4,5 млн українських сімей, ми звернулись до МВС та Мінрегіонбуду, щоб спільно знайти рішення. Повернення до старої процедури знімає перепони в оформленні допомоги при народженні дитини, субсидій та інших державних виплат та пільг”, - сказав він.

В.Мущинін підкреслив, що це рішення тимчасове. Для того, щоб вирішити питання системно, необхідно вносити законодавчі зміни, що може зайняти декілька місяців.

Також В.Мущинін зазначив, що якщо у регіонах не виконуватиметься це рішення, звертатися до „Урядового контактного центру” та писати про це на сторінці Мінсоцполітики у Facebook, щоб Міністерство могло належним чином відреагувати.

Як повідомлялося, у січні суттєво ускладнилася ситуація із виплатами допомоги при народженні дитини.

Міністр соціальної політики Наталія Королевська сьогодні, 25 січня, сказала, що проблема має виключно бюрократичний характер, і пообіцяла найближчим часом її вирішити.

“Зареєстроване нове положення. Якщо раніше довідки про склад родини видавали ЖЕКи, то зараз ці довідки, згідно з новим положенням Міністерства внутрішніх справ, видає міграційна служба. Міграційна служба ще не налагодила цей інструмент видачі довідок”, - сказала Н.Королевська.

Вона висловила сподівання, що до кінця сьогоднішнього дня, максимум до понеділка, 28 січня, це питання буде вирішено, і усі довідки сім’ям, які мають отримати виплати, будуть видані.

Н.Королевська також наголосила, що усі гроші на виплату сім’ям за народження дитини перераховані.