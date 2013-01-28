"Феофанія" замовляє мегаремонт на 190 мільйонів

Клінічна лікарня "Феофанія ДУС оголосила тендер на капітальний ремонт з переоснащенням лікувального корпусу №3 очікуваною вартістю близько 190 млн гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Як зазначається, розкриття пропозицій заплановано на 12 лютого.

Корпус №3, який планують ремонтувати, відомий в тому числі тим, що в 2010-2011 роках тут лікувались після перенесених інфарктів віце-прем’єр Борис Колесніков та радник президента Ганна Герман. В 8-поверховому корпусі на 235 ліжок працюють 490 чоловік персоналу,пише видання.

Згідно із повідомленням, ремонт замовляють відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2012 року. В документі вказано загальний кошторис будівельних робіт по корпусу №3 "Феофанії" - 465,77 млн гривень.

"В рамках цього тендеру замовляють частину робіт 2013-2015 роки. А саме ремонт із переобладнанням допоміжних будівель та мереж насосної та кисневої станцій, сховища рентгенівської плівки, будівлі під встановлення дизель-генераторної установки, підземних галерей та інженерних мереж і т.п", - йдеться у повідомленні.

Розробку робочої документації капітального ремонту виконувало ТОВ "ДМ-проект", яке отримало за роботи 3,25 млн гривень.

Як відомо, у вересні 2012 року "Феофанія" вже замовляла ремонт корпусу №3 вартістю 38 млн гривень. Підряд отримав "Київміськбуд", який мав до кінця 2012 року відремонтувати інженерні мережі, комунікації, встановити автономний генератор, замінити чотири ліфти в будівлі харчоблоку, реконструювати насосну станцію. Однак в конкурсній документації нового тендеру повідомляється, що в 2012 році було виконано роботи лише на 40 тис гривень.

В 2012 році "Феофанія" провела тендери на придбання товарів та послуг на 195,41 млн гривень.