У худих менше шансів захворіти на рак

Навіть ті люди, які не страждають надмірною вагою, але мають її мінімальний надлишок, повинні худнути, якщо вони не хочуть піддавати себе ризику ракових захворювань.

Це виходить із результатів дослідження про зв`язок способу життя з раковими захворюваннями, яке провів світовий фонд досліджень раку.

Співробітники фонду вивчили дані 7 тисяч досліджень із цієї теми, що проводилися впродовж останніх п`яти років.

Фахівці рекомендують дорослим не набирати вагу, уникати напоїв з високим вмістом цукру і алкоголю, а також не вживати бекон і шинку.

Автори дослідження вважають, що жирові відкладення є ключовим чинником виникнення раку. Проте дві третини всіх випадків захворювання не пов`язані зі стилем життя, як випливає з результатів наукових робіт.

Згідно цим даним, у людей не так багато шансів вплинути на розвиток хвороби, проте більше 3 мільйонів із 10 випадків раку, що діагностуються у всьому світі щороку, можна було б запобігти, якщо дотримуватися рекомендацій лікарів.

MIGnews