Підприємство незаконно ввезло зі Швейцарії протези

Понад 500 кг виробів медичного призначення - штучні частини тіла (протези) та медичні інструменти - було ввезено в Україну зі Швейцарії на адресу одного зі столичних підприємств. Згідно з поданими документами, вартість вантажу становила близько 1,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів, в ході проведення оперативних заходів, київським митникам вдалося знайти непідроблені документи на зазначений вантаж, у яких вартість медичних виробів виявилась значно меншою – 1,2 млн. грн. проти заявлених підприємством 1,6 млн. грн.

На вироби медичного призначення встановлено 0% ставку імпортного мита, а Податковий кодекс звільняє такі товари від ПДВ. Тож при ввезенні цього товару, не залежно від його справжньої вартості, підприємство в будь-якому разі не сплачує податків до бюджету держави.

Однак подібні схеми найчастіше призводять до подорожчання вартості товару при їх реалізації медичним закладам чи через роздрібну мережу, що у кінцевому результаті ляже тягарем на пересічних громадян, а спритникам дозволить ухилитись від повноти оподаткування своїх прибутків, зазначили у прес-службі.

За даним фактом на підставі ч.1 ст.483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, матеріали готуються до суду.