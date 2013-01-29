Громадян України серед загиблих у пожежі в Бразилії немає

Громадян України серед загиблих і постраждалих у пожежі в нічному клубі в Бразилії немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Громадян України серед загиблих і постраждалих немає”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в нічному клубі Kiss у місті Санта-Марія сталася в ніч на 27 січня під час концерту, на якому були присутні щонайменше тисяча людей, в основному, студентів місцевого університету. За даними свідків, під час виступу групи Gurizada Fandangueira один із музикантів, який перебував на сцені, використав піротехнічний засіб, іскри від якого спровокували займання стелі. Вогонь охопив усе приміщення за декілька хвилин. Загинули 233 людини. У Бразилії оголошено триденну жалобу.