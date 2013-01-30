Актор Олександр Бондаренко помер на сцені під час вистави

Український актор Олександр Бондаренко помер на сцені Театру російської драми імені Лесі Українки під час вистави «1001 страсть, или мелочи жизни» 29 січня ввечері.

Як повідомляє «Українська правда. Життя» з посиланням на газету «Комсомольская правду в Украине», 52-річний актор читав довгий монолог і раптом впав. Публіка не одразу зрозуміла, що відбувається, та вирішила, що його падіння - частина сценарію. Пізніше на сцену почали вибігати колеги актора. Вони одразу попросили глядачів залишити залу та викликали швидку допомогу.

Через 20 хвилин серце актора зупинилося. За словами одного з колег, в О.Бондаренка було слабке серце.

life.pravda.com.ua

О.Бондаренко - актор театру і кіно. Окрім театральних вистав, знявся у декількох серіалах і фільмах, брав участь в озвучці мультфільму «Доктор Айболит».