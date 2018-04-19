Напад стенокардії - від холодної погоди

У момент нападу стенокардії у людини виникає відчуття тиску, тяжкості, змішані з відчуттям тупого болю, в центральній частині грудної клітки, за грудниною, іноді навіть десь глибоко в горлі.

В окремих випадках різкіше виражено больове забарвлення нападу. Біль може бути інтенсивним, супроводжуватися переляком, слабкістю, появою холодного поту, але вже через 2–3 хвилини проходить, і людина знов відчуває себе здоровою. У інших хворих це не біль, а своєрідне відчуття печіння, тиск за грудниною або у ділянці шиї. Зазвичай подібні короткочасні напади спостерігаються вранці, коли людина поспішає на роботу, особливо в холодну погоду. Це типова стенокардія напруження. Нерідко напади розвиваються після рясної їжі, у момент фізичних зусиль або незабаром після великої емоційної напруги, негативних психологічних дій або інших хвилювань.

При стенокардії спокою, що нерідко виникає вночі або рано-вранці, коли хворий перебуває у стані повного спокою, велике значення має чинник судинного спазму (у одній з ділянок коронарної артерії). Як правило, такі спазми з`являються у хворих з артеріальною гіпертонією або ураженими атеросклерозом коронарними артеріями.

Слід підкреслити, що напад стенокардії у кожної людини з ішемічною хворобою серця перебігає по-своєму. Один хворий сприймає їх як відчуття болю або печіння, інший – як тиск або стиснення в грудях, третій – як брак повітря, неможливість вільно дихати. По-різному розповідають хворі і про больову зону під час нападу: у одних біль виникає в лівій половині грудної клітки, що віддає у ліву руку, в інших – болі відчуваються у верхній частині груднини, рідше вони скупчуються «під грудьми», у верхньому відділі живота, іноді у ділянці шиї, нижньої щелепи. Навіть у одного і того ж хворого напади стенокардії можуть відрізнятися один від одного не тільки за місцем виникнення, але і за часом появи, частотою і тривалостю.

Бувають періоди, коли напади стенокардії з`являються зрідка, тільки в холодну погоду, якщо хворий поспішає на роботу і на нього чекає важкий день. Ці періоди можуть змінитися погіршенням, при якому дані напади виникають через кожні 150–200 метрів швидкої ходьби; це змушує хворого зупинятися і відпочивати 2–3 хвилини або приймати нітрогліцерин, після чого напад припиняється. У інших випадках напади стенокардії мають певний зв`язок з хвилюванням, нервовим стресом і супроводжуються прискореним серцебиттям, підйомом артеріального тиску. Нерідко зустрічаються і такі випадки, коли напади стенокардії слабшають або зникають на досить тривалий період (тижні, місяці, іноді і роки), хворі начебто одужують. Проте надалі напади стенокардії найчастіше поновлюються. Таким чином, прояви ішемічної хвороби серця надзвичайно варіабельні, а її перебіг характеризується зміною періодів затишшя і загострення.

Останніми роками поширення набув термін «нестабільна стенокардія», який протиставляється стабільній стенокардії. Стабільна стенокардія – стан, що характеризується звичними хворому нападами короткочасних загрудинних болів, що наступають при певних ситуаціях (при швидкій ходьбі, особливо після їжі, при хвилюванні тощо). При стабільній стенокардії повинне проводитися систематичне планове лікування, при цьому в більшості випадків немає показань до термінової госпіталізації. Інша справа, якщо вона виникла вперше в життя або її напади почастішали, якщо разом із стенокардією напруження з`явилася стенокардія спокою, напади стали гірше «зніматися» нітрогліцерином, зробилися різкішими або тривалішими. Стенокардію такого типу називають нестабільною. Хворі з нестабільною стенокардією повинні різко обмежити фізичні і емоційні навантаження. Лікарі ретельно стежать за станом їхнього здоров`я і електрокардіограмою, в більшості ж випадків таких хворих госпіталізують для проведення інтенсивного спостереження і активного лікування в умовах стаціонару. Поява нападів за типом нестабільної стенокардії може виявитися передвісником інфаркту міокарда.

Як вже наголошувалося, не завжди легко визначити чітку межу між стенокардією та інфарктом міокарда. В окремих випадках неважкий інфаркт міокарда хворі переносять «на ногах», не вдаючись до лікарської допомоги. Проте типовіший для інфаркту бурхливий і важкий перебіг у початковому періоді. Гострий інфаркт міокарда найчастіше перебігає як напад різких, пронизливих, затяжних болів або як дуже обтяжливе відчуття здавлення грудної клітки, ніби хтось стискає її лещатами. Виникають переляк, неспокій, важко дихання, хворий кидається по кімнаті, не знаходить собі місця. Збудження змінюється слабкістю, холодним потом. Особливо якщо болі продовжуються більше 1–2 годин.

Що робити при нападі стенокардії?

Під час такого нападу нітрогліцерин, що раніше полегшував стан, майже не зменшує болів і дає лише короткочасний ефект. І лише виклик лікаря швидкої допомоги з введенням хворому високоефективних лікарських засобів, знімають напад. В розпал болю хворий стає блідим, пульс – слабким і частим, артеріальний тиск різко падає. Це найнебезпечніший період протягом всієї хвороби, що вимагає негайного втручання лікаря і термінової госпіталізації.

Якщо у людини вперше виникла стенокардія або розвинувся напад болю в грудях, що супроводжується слабкістю, холодним потім, нудотою і блювотою, запамороченням або короткочасною втратою свідомості, украй важливо відразу ж викликати лікаря. Тільки лікар в змозі оцінити характер тих або інших проявів хвороби і призначити додаткові дослідження, які дозволять поставити точний діагноз, вирішити питання про необхідність госпіталізації і рекомендувати правильне лікування.

У всіх випадках хворого з підозрою на інфаркт міокарда направляють у стаціонар, де його ретельно обстежують, спостерігають і інтенсивно лікують. У спеціалізованих кардіологічних відділеннях є реанімаційні палати і блоки інтенсивної терапії, куди поміщають тяжкохворих, щоб встановити за ними постійний електрокардіологічний контроль і посилене спостереження. У цих палатах і відділеннях справляються з такими ускладненнями інфаркту міокарду, які ще 10–15 років тому вважалися несумісними з життям.

У деяких хворих інфаркт міокарду розвивається раптово, майже без всяких передвісників. Проте, якщо провести обстеження таких «здорових» людей до інфаркту міокарда, то в більшості випадків можна виявити ті або інші ознаки, що свідчать про атеросклероз судин серця або про порушення обміну речовин, які розлилися задовго до інфаркту.

Встановити діагноз інфаркту міокарда іноді буває нелегко, розпізнаванню допомагають електрокардіографія, дослідження біохімічного складу крові і інші допоміжні діагностичні методи.

У багатьох країнах світу, проводяться профілактичні обстеження населення для з`ясування приховано протікаючої ішемічної хвороби серця і атеросклерозу коронарних артерій, але поки такі огляди не носять ще повсюдного характеру. На жаль, не все населення охоче відгукується на такі заходи, хоча це один з прямих шляхів оцінки стану здоров`я і своєчасного вживання заходів по його збереженню.

Результати лікування ішемічної хвороби серця, як і надання допомоги, при стенокардії залежать від рівня обізнаності хворих.

Необхідності дотримуватися дієти з низьким змістом жирів, обмежити прийом алкоголю, відмовитися від куріння, добиватися зниження надмірної маси тіла, дотримувати адекватний режим фізичної активності, уникати стресів, навчитися способам зняття емоційної напруги.

Хворий повинен знати можливі еквіваленти стенокардитичного болю, навчитися відрізняти їх від інших. У індивідуальній бесіді лікуючий лікар дає чіткі вказівки хворому про те, в яких випадках необхідний виклик лікаря швидкої медичної допомоги, указує на необхідність мати під рукою засоби самодопомоги, які засоби і як слід застосовувати їх при стенокардії.

Прийоми самодопомоги і послідовні дії при нападі стенокардії

Самодопомога при нападі стенокардії:

- Якщо біль виникає під час фізичного навантаження або під час ходьби – негайно припинити навантаження, зупинитися і сісти.

- Якщо біль виникає у спокої, в положенні лежачи – відразу ж сісти з опущеними ногами.

- Відкрити вікно, розстебнути одяг, забезпечити доступ свіжого повітря.

- Прийняти 1 пігулку нітрогліцерину під язик або спорскати під язик 1 дозу нітромінту. За відсутності ефекту прийняти вказані препарати повторно (нітрогліцерин в пігулках з інтервалом в 3 хвилини, нітромінт через 1 хвилину) не більше 3-х разів. У разі появи головних болів на прийом нітрогліцерину слід поєднувати їх прийом з аналгетиками: анальгін, баралгін, седалгин та іншими.

- Якщо біль триває понад 20 хвилин і не проходить після 3-разового прийому нітрогліцерину – негайно викликати лікаря швидкої медичної допомоги, при цьому до прибуття швидкої допомоги розжувати 0,25 г ацетилсаліцилової кислоти (аспірину).

- При підвищеному артеріальному тиску – прийом всередину або під язик 0,15 міліграм клофеліну або іншого швидкодіючого гіпотензивного препарату в необхідній дозі.

- При серцебитті понад 110 на хвилину і відсутності протипоказань прийняти 10 – 20 міліграм анаприліну всередину або під язик.

- Хворий повинен знати про те, що якщо біль супроводжується різкою слабкістю, блідістю, холодним потім, запамороченням, це можуть бути ознаки зниження артеріального тиску і прийом нітрогліцерину протипоказаний. У цих випадках слід лягти, відразу ж викликати лікаря швидкої допомоги. Для зменшення болю можна використовувати ацетилсаліцилову кислоту (аспірин) або таблетовані аналгетики: анальгін, баралгін та інші.

Валідол не є основним препаратом першої допомоги і тому його застосування може затягнути напад стенокардії через його слабку ефективність.

Якщо з нападом стенокардії хворому вдається впоратися самостійно, він повинен у найближчі години обмежити фізичні і емоційні навантаження, прийняти рекомендовані для постійного лікування лікарські засоби, порівняти його з попередніми нападами. Після нападу стенокардії, який явно відрізнявся від звичайних (біль виник вперше у спокої або змінилася локалізація або поширеність болю, або біль дуже сильний і незвично тривалий) або виник вперше, обов`язково слід викликати лікаря додому і до його приходу дотримуватися суворого постільного режиму, прийняти рекомендовані для постійного лікування лікарські засоби, включаючи 0,25 г ацетилсаліцилової кислоти (аспірину). При частому пульсі може бути корисний прийом 40 крапель валокордину або корвалолу.

При підозрі на гострий інфаркт міокарду основна самодопомога полягає в негайному виклику лікаря швидкої допомоги. Спроби хворого самостійно дістатися поліклініки абсолютно неприпустимі! Важливе значення має дотримання суворого постільного режиму і використання заходів долікарської допомоги, аналогічних таким при нападі стенокардії.

Необхідно ще раз підкреслити, що невідкладна допомога при стенокардії повинна бути максимально ранньою, оскільки своєчасність надання допомоги має визначальне значення. Хворим на стенокардію і підозрою на гострий інфаркт міокарда життєво важливо знати, коли слід звертатися по невідкладну медичну допомогу і що робити до прибуття лікаря. Певну допомогу в отриманні цієї необхідної інформації можуть надати вищевикладені рекомендації.

Підготувала Віра Онопко.